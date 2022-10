Giovanna Ewbank, atriz que ficou conhecida nas novelas da Globo, fez uma revelação sobre uma das histórias que fazem parte do seu currículo 'A Favorita' (2008).

No seu podcast 'Quem Pode Pod', a artista lembra um dos momentos que em foi vítima de assédio por parte de um colega mais velho.

"Estava a andar no corredor para ir gravar e um ator, consagradíssimo, mais velho… Eu estava estava com uns shortinho [calções] curtíssimo, foi lá, deu-me um tapão [chapada] no rabo à frente de todo o mundo e falou: ‘Estás boa, hein?’", descreve.

"Imediatamente fui para o camarim, comecei a chorar, e lembro-me que todas as atrizes vieram-me abraçar, e eu falava: ‘olha o que aconteceu, o que é que eu faço?’. E todas na época falaram: ‘Não faças nada’. É o seu segundo trabalho aqui na Globo, vai dar ruim, fica quieta", acrescenta, notando que se fosse hoje a situação teria tido um desfecho diferente.

"Não foi só um caso, foram diversos. A gente passa por diversos casos. Na época não achava que era assédio", completa.

Veja o momento:

