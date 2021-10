Gigi Hadid e Zayn Malik formaram um dos casais mais adorados da atualidade em Hollywood. O cantor e a modelo apaixonaram-se em tenra idade e começaram a namorar em 2016, tendo conquistado uma legião de fãs ao longo dos três primeiros anos de romance.

No início de 2019 foi noticiada a primeira separação. O ex-casal alegou precisar de seguir caminhos separados para dar foco às carreiras profissionais.

Um ano depois, no início do ano passado, os fãs ficaram em êxtase com a confirmação da reconciliação. 2020 foi um ano repleto de emoções para Gigi e Zayn, que depois de darem uma segunda oportunidade ao amor souberam que esperavam a primeira filha em comum.

Khai completou o primeiro aniversário em setembro e tem sido protegida do mediatismo em volta da relação, sendo poucas as publicações da modelo e do músico sobre a bebé.

A segurança e privacidade da bebé são precisamente a prioridade do ex-casal neste momento em que foi noticiada a segunda separação.

Esta quinta-feira, o TMZ avançou, com base numa fonte, que Zayn Malik agrediu a sogra, Yolanda Hadid, tendo a separação sido confirmada por "múltiplas fontes" da revista People horas depois. Entretanto, o ex-membro dos One Direction recorreu à sua página de Twitter para reagir, afirmando que não adiantará pormenores sobre a polémica.

