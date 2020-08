Gerard Butler é o mais recente membro do clube dos solteiros. Segundo a imprensa internacional, o ator e Morgan Brown terminaram o seu namoro após quase sete anos de relacionamento.

O ator de Hollywood, de 50 anos, foi pela primeira vez ligado à designer de interiores, de 49, em 2014. Desde então, os dois tiveram altos e baixos, sendo que agora decidiram separar-se definitivamente.

Uma fonte revelou à Us Weekly que os dois estão a lidar com este momento com "maturidade".

Leia Também: Iker Casillas compra nova casa e aumenta rumores de separação