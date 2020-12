Este domingo, 27 de dezembro, fica marcado na história de Cristiano Ronaldo como o dia em que foi distinguido como o jogador do século pelos Globe Soccer Awards. A cerimónia de entrega do galardão aconteceu no Dubai e o craque português fez-se acompanhar pela namorada, Georgina Rodríguez, e pelo filho mais velho, Cristianinho.

Depois da família Aveiro destacar o momento com orgulho no Instagram, também a bailarina quis assinalar este marco na sua página e publicou uma fotografia com CR7 e Cristianinho no evento.

"Amo-vos meus amores", afirmou na legenda do registo.

