Georgina Rodriguez usou a sua conta de Instagram esta quinta-feira, 19 de agosto, para partilhar com os seguidores um divertido retrato no qual surge com três dos filhos - os gémeos Mateo e Eva e ainda a irmã mais nova do clã, Alana Martina.

Conforme poderá ver na publicação mais abaixo, os sorrisos dos mais pequenos destacam-se durante uma volta num carrossel.

Uma fotografia que assim que foi partilhada pela namorada de Cristiano Ronaldo conquistou os admiradores.

Ora veja!

