Um sábado em família. Assim será este dia 22 de outubro para o 'clã Ronaldo', conforme partilhou nas redes sociais Georgina Rodríguez.

A modelo publicou uma divertida fotografia do pequeno Mateo, de cinco anos, em que o menino surge com uma máscara de um super-herói, muito sorridente.

"Sábado", escreveu Gio, acompanhando a palavra com um 'emoji' de um coração vermelho.

Abaixo, Georgina identificou nesta story do Instagram o companheiro, Cristiano Ronaldo, que poderá passar este fim de semana com a família depois não ter sido convocado para o próximo jogo do Manchester United O jogador, recorde-se, foi castigado por ter abandonado a última partida antes do final.



© Instagram/Georgina Rodríguez

