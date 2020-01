Enquanto Cristiano Ronaldo ‘brilhava’ nos relvados - no jogo contra o Parma e no qual marcou os golos da vitória da Juventus - as filhas do futebolista divertiam-se em casa com a mãe, Georgina Rodríguez.

A companheira do jogador voltou a surpreender os que a seguem no Instagram com novas imagens das meninas, onde mostra que em casa por vezes é uma grande animação.

Na publicação que fez nas stories da rede social é possível ver Georgina a juntar-se à festa e a divertir-se na sala com as mais novas da casa.

Um momento que pode ver na galeria.

