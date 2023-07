Georgina Rodríguez 'presenteou' mais uma vez os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens onde podemos ver os mais novos da casa.

A companheira de Cristiano Ronaldo gravou um vídeo do momento em que o pequeno Mateo estava a levar as irmãs Eva, Alana e Bella, no carro de brincar. "Amores", diz Georgina, completamente 'derretida'.

Ao vídeo, Georgina Rodríguez juntou ainda algumas fotografias de diversos momentos. Veja o vídeo na galeria e as fotografias na partilha abaixo.



© Instagram_georginagio

De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Alana, de cinco anos, e Bella, de um. CR7 é também pai dos gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e de Cristianinho, de 13, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

