Georgina Rodríguez voltou a 'presentear' os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia da filha mais nova, a pequena Bella Esmeralda.

Nesta nova imagem, a menina, que vai completar dois anos, aparece com um adorável look colorido, destacando-se os tons rosa, o unicórnio na camisola e as asas nas costas. E foi desta forma que a mamã desejou um "bom dia" aos seguidores.

A imagem foi captada na casa da família em Riad, na Arábia Saudita, onde vivem atualmente devido ao facto de Cristiano Ronaldo estar a jogar pelo Al-Nassr Football Club.

Publicação de Georgina Rodríguez© Instagram_georginagio

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm em comum a filha Bella e Alana Martina, de seis anos. CR7 é também pai de Cristianinho, de 13 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de seis, que nasceram através de uma barriga de aluguer. O casal tem também em comum o filho Ángel, gémeo de Bella que morreu durante o parto.

