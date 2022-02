Esta quinta-feira, Georgina Rodríguez levou os filhos - Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina - a conhecer as instalações do Estádio Old Trafford, do Manchester United, e não deixou de registar o programa familiar na sua página de Instagram.

"A correr juntos atrás dos nossos sonhos. A mamã ama-vos", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo e a família mudaram-se para Manchester no último verão, depois do craque deixar a Juventus para regressar aos 'red devils'.

