"Sempre adorei crianças e desde pequena me imaginava com uma família numerosa". Estas são palavras de Georgina Rodríguez durante a entrevista à Cosmopolitan espanhola.

A companheira de Cristiano Ronaldo encontra-se atualmente grávida pela segunda vez, desta vez de gémeos, uma menina e um menino, e não podia estar mais feliz.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum a pequena Alana Martina, de quatro anos. CR7 é também pai de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

"Procuro que os nossos filhos sejam gratos e lutem pelos seus sonhos. Façam as coisas com as melhores intenções", acrescentou Georgina, falando das crianças de casa, incluindo os bebés que irão nascer no próximo ano.

Segundo a revista, a companheira de CR7 encontra-se grávida de quase cinco meses, o que significa que os gémeos deverão nascer em abril de 2022.

"Estou ansiosa para que elas nasçam", confessou ainda Georgina, referindo que os filhos mais velhos também estão "ansiosos" pelo nascimento dos irmãos mais novos.

