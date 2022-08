Georgina Rodríguez partilhou este sábado, dia 27 de agosto, o resultado final de uma tatuagem romântica que decidiu fazer.

A companheira de Cristiano Ronaldo declarou-se ao companheiro e, para esse efeito, tatuou no braço esquerdo as iniciais de ambos com um coração ao centro.

"Na pele, alma e coração", escreveu Gio na legenda da publicação.

Na imagem ainda é possível ver parte do corpo da pequena Bella Esmeralda, a filha mais nova do casal.

