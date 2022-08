Georgina Rodríguez partilhou com os seus seguidores do Instagram um álbum de fotografias que retrata momentos felizes que passou com os filhos durante um dia na praia.

Entre as imagens, que poderá ver na galeria, destaca-se a da bebé Bella Esmeralda, que deixou os admiradores 'derretidos'.

Nas fotografias ainda aparece Cristianinho, assim como os gémeos Mateo e Eva e ainda Alana Martina.

