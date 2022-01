Depois de Cristiano Ronaldo ter destacado no Instagram a vitória do seu clube, o Manchester United, na noite de quarta-feira, 19 de janeiro, Georgina Rodríguez decidiu partilhar a publicação do companheiro nas stories da sua página.

Uma partilha em que Georgina se declara ao jogador. "Que homem bonito", disse.

Palavras que chegam depois da vitória do Manchester United contra o Brentford. A equipa de CR7 venceu por 3-1, com golos de Anthony Elanga, Marcus Rashford e Mason Greenwood.

Cristiano Ronaldo acabou por sair visivelmente chateado do campo, quando o treinador substitui o jogador aos 74 minutos.

Veja abaixo a publicação de Georgina:

© Instagram

