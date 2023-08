Georgina Rodríguez usou as redes sociais para mostrar fotografias ao lado do companheiro e dos filhos, celebrando um momento especial na vida do jogador.

Na sua conta no Instagram, podem ver-se imagens da namorada de Cristiano Ronaldo com os filhos e também com o jogador, além de uma 'selfie' sua na qual aparece a segurar o troféu que o avançado recebeu por ter sido o melhor marcador da Taça dos Clubes Campeões Árabes.

"Lar", escreveu a modelo na legenda das fotografias.

Veja as imagens destes momentos em família na galeria.

Leia Também: Georgina e filhos orgulhosos de conquista de Ronaldo: "Pai querido"