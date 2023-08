Georgina Rodríguez não conseguiu esconder a emoção pela mais recente conquista de Cristiano Ronaldo, que este sábado, dia 12 de agosto, marcou os dois golos da vitória do Al Nassr na final da Liga dos Campeões árabes.

Tal como milhares e milhares de adeptos, também os filhos e a companheira do craque português celebraram, com os registos a serem depois partilhados por Georgina no Instagram.

"Parabéns, papá querido", começou por escrever a modelo, mostrando Eva, Mateo, Alana e Cristianinho a assistirem aos festejos através da televisão.

"Orgulhosos do papá. Estamos à tua espera", escreveu depois Gio numa outra story.

Veja tudo na galeria.