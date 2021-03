Georgina Rodríguez não deixou passar em branco o aniversário do irmão de Cristiano Ronaldo, Hugo, e decidiu destacar publicamente a data.

Nas stories da sua página de Instagram, a companheira do craque português partilhou uma publicação feita na página oficial do Museu CR7, situado no Funchal, ilha da Madeira, que foi inaugurado a 15 de dezembro de 2013 e é gerido por Hugo Aveiro.

"Feliz aniversário", pode ler-se na referida partilha de Georgina, que pode ver na galeria.

Veja ainda abaixo a publicação original:

Recorde-se que também Dolores Aveiro destacou este dia especial na mesma rede social.

