Este mês, Georgina Rodríguez mostrou ao mundo o seu verdadeiro eu através do reality show da Netflix 'Eu, Georgina'. No entanto, o documentário - que contou com a participação de Cristiano Ronaldo - gerou algumas reações negativas por parte dos espectadores, que acusaram a modelo de apenas ter conseguido ser rica às custas do craque português.

Ora, estas mesmas críticas ficaram evidenciadas uma vez mais em vários comentários feitos a uma publicação de Geo na sua conta de Instagram.

"A sorte para triunfar na vida chama-se: acreditar em ti mesma", escreveu Georgina na legenda da publicação.

Desde logo, vários internautas notaram que a sorte de Georgina na realidade se chamava "Cristiano Ronaldo".

