As férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam... agora em Palma de Maiorca.

Foi a namorada do craque português quem revelou o novo destino do casal ao partilhar nas suas redes sociais uma fotografia onde volta a dar provas da sua elegância. Georgina exibiu as suas curvas num look justo, que prendeu a atenção dos fãs.

Aliás, até Katia Aveiro, irmã de CR7, fez questão de elogiar a cunhada: "Linda", escreveu.

Quanto à legenda da publicação, Georgina deixou uma enigmática mensagem: "A lua está cheia de olhares que se perderam em busca de uma resposta".

