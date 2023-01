Georgina Rodríguez recorreu esta terça-feira, 31 de janeiro, à sua conta oficial de Instagram para fazer uma nova partilha e exibir o seu mais recente penteado.

A namorada de Cristiano Ronaldo está de volta às tranças no cabelo, tal como mostram as imagens que pode agora ver na galeria.

Este é um penteado que Georgina já adotou noutras ocasiões, o que nos leva a crer que será um dos seus preferidos.

As imagens, que receberam uma onda de elogios dos fãs, foram captadas para mostrar um novo look desportivo da marca Alo Yoga, com a qual Georgina tem uma parceria.

