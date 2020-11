Georgina Rodríguez surpreendeu os seus seguidores do Instagram esta quinta-feira, dia 12 de novembro, ao assinalar nas suas redes sociais o aniversário da filha, Alana Martina, com uma fotografia nunca antes vista.

"Há três anos, com o meu pequeno anjo", pode ler-se na legenda do registo, que mostra mãe e filha juntas pouco depois do parto.

Alana Martina, recorde-se, é a quarta filha de Cristiano Ronaldo e a única em comum entre o jogador e Georgina. Cristianinho e os gémeos Eva e Mateo são fruto de uma barriga de aluguer e nasceram antes do casal se conhecer.

