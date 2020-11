A família de Cristiano Ronaldo tem razões para festejar esta quinta-feira, 12 de novembro. A filha mais nova do jogador de futebol, Alana Martina, completa três anos. Uma data que foi destacada na página de Instagram do craque português.

"Obrigada por teres chegado às nossas vidas e enchê-las de luz com o teu sorriso. Feliz aniversário, minha princesa Alana. O papá ama-te", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia da menina.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção de muitos seguidores, que recorreram à caixa de comentário para também desejar um feliz aniversário à menina.

Por sua vez, a mãe 'babada', Georgina, também assinalou a data na mesma rede social com uma fotografia única do jogador com a filha quando esta nasceu. "Puro amor. Esta foto emociona-se... Amamos-te, nossa vida. Feliz terceiro aniversário", disse.

Recorde-se que Alana é fruto da relação de Cristiano com Georgina Rodríguez. O futebolista é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, que completaram três anos em junho, e de Cristianinho, de dez anos.

Veja na galeria algumas fotografias mais carinhosas da pequena Alana.

