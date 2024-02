O Al Nassr de Cristiano Ronaldo sofreu ontem, dia 8 de fevereiro, uma derrota por 2-0 frente ao rival Al Hilal, de Jorge Jesus, mas apesar de este ter sido um resultado difícil de digerir, o craque português não deixou de contar com um importante apoio.

A família de CR7 esteve 'em peso' nas bancadas, conforme divulgou Georgina Rodríguez hoje, dia 9, com recurso às redes sociais.

"Uma tarde de futebol, com o melhor da minha vida", fez notar a namorada de Ronaldo na legenda de várias imagens que a mostram com Bella, Mateo, Eva, Alana e Cristianinho no estádio Kingdom Arena, em Riade, capital da Arábia Saudita.

Confira os registos em causa na galeria.