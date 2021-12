Georgina Rodríguez e os filhos, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo estão a caminho de uma viagem muito especial.

Tal como revelam as mais recentes publicações da namorada de Cristiano Ronaldo, a família vai visitar o Polo Norte. Uma viagem particularmente especial tendo em conta o facto de estarmos já em plena época natalícia.

Veja na galeria as primeiras imagens da família de CR7 a bordo do jato privado que os irá levar ao destino final. Os vídeos partilhados, importa referir, realçam a barriguinha de grávida de Georgina, que no momento aguarda a chegada de gémeos.

Mais tarde, a companheira de Cristiano Ronaldo partilhou no seu feed de Instagram várias fotografias da viagem e da chegada da família a esta "viagem de sonho".

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

