O príncipe esteve com o pai no jogo do Aston Villa frente ao Lille.

O príncipe George fez uma aparição pública esta quinta-feira, dia 11, a primeira depois de ter sido dada a notícia de que a sua mãe, Kate Middleton, está com cancro. O jovem príncipe, de 10 anos, acompanhou o pai, o príncipe William, ao jogo entre o Aston Villa, equipa de que ambos são adeptos, e o Lille, uma partida a contar para a Liga Conferência, e que os ingleses venceram por 2-1. Pai e filho puderam desfrutar de bons momentos juntos, vivenciando um hobby que partilham, o futebol. Nas imagens partilhadas no X, antigo Twitter, pode ver-se que William e George acompanharam o jogo com entusiasmo. O príncipe de Gales usava um casaco azul marinho, enquanto George também vestia de azul e usava o cachecol do Aston Villa. Veja na publicação abaixo.