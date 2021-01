George Clooney é pai de dois filhos: os gémeos Alexander e Ella, de três anos, frutos do seu relacionamento com Amal Clooney. Quando as crianças nasceram, o casal pensou no futuro destas e nas várias coisas que poderiam acontecer. Ora, para evitar um problema, o ator explica que decidiram escolher nomes mais 'normais'.

"Não queria nomes estranhos para os nossos filhos. Eles já vão passar por desafios suficientes. É difícil ser filho de alguém famoso e bem sucedido", notou Clooney em declarações à AARP the Magazine, recordando casos de filhos de estrelas que acabaram por tirar a própria vida devido à enorme pressão a que estavam sujeitos.

Também na mesma conversa, o ator revelou que um dos hábitos que manteve mesmo com o confinamento foi o de escrever cartas à mulher, pois acredita que este é um meio de comunicação mais eficaz por excelência.

