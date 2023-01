Tem 61 anos e continua a ser um dos homens mais desejados do mundo! De acordo com uma pesquisa feita pela agência Perspectus Global, George Clooney é o "grisalho mais sexy do mundo", de acordo com a opinião dos britânicos.

O ator ocupa a primeira posição de uma lista que também conta com Idris Elba, de 50 anos, Helen Mirren, de 77, e Jamie-Lee Curtis, de 64.

No resultado, publicado pelo jornal Daily Mail, a agência explica que "os resultados sugerem que os britânicos acreditam que o grisalho é sexy" e que isso pode levar a que muitas pessoas deixem de querer pintar os seus próprias cabelos, adotando assim a cor natural dos mesmos.

Percorra a galeria para ver algumas fotografias do ator, algumas delas ao lado da esposa, Amal Alamuddin.

