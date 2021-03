Geoffrey Scott morreu vítima da doença de Parkinson, aos 79 anos.

O galã dos anos 80 perdeu a vida no passado dia 23 de fevereiro, mas a viúva, Cheri Catherine Scott, apenas confirmou a notícia ao The Hollywood Reporteresta terça-feira.

A participação na série 'Dynasty' foi a mais popular da sua carreira. O ator entrou ainda em produções como 'Where the Heart Is' e 'The Secret Empire'.

Leia Também: Morreu a atriz Isabel Rosado, viúva do ator Joaquim Rosa