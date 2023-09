Luísa Sobral foi alvo de muitos elogios depois de partilhar uma música que criou sobre as "mães perfeitas" as quais, segundo a própria, "são tão boas a encontrar as mães imperfeitas".

"'As mães de hoje em dia'. Versão acústica e ressabiada", notou ainda na legenda do vídeo que partilhou esta quinta-feira, 21 de setembro, na sua página de Instagram.

Não ficando indiferente ao tema, Rita Ferro Rodrigues comentou: "Genial, Luísa". Jessica Athayde deixou igualmente um emoji de coração.

Ouça o tema:

