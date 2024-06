Gena Rowlands, atriz de 'O Diário da Nossa Paixão', sofre de Alzheimer. A informação foi confirmada pelo filho, Nick Cassavetes, numa entrevista à Entertainment Weekly.

"Consegui que a minha mãe interpretasse a Allie mais velha [em 'O Diário da Nossa Paixão'] e passámos muito tempo a conversar sobre Alzheimer e a querer ser autênticos com isso, e agora, nos últimos cinco anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer. Está com demência total. E é de loucos – vivemos isso, ela representou-o e agora está connosco", disse Nick Cassavetes.

A Variety recorda que a avó de Cassavetes e mãe de Gena Rowlands, a atriz Lady Rowlands, também sofreu de Alzheimer. Em 2004, Gena disse à revista O, enquanto promovia 'O Diário da Nossa Paixão', que se 'inspirou' na mãe para interpretar Allie.

Com 94 anos, Gena Rowlands foi nomeada oito vezes aos prémios Emmys e ganhou quatro, lembra a Variety. Também conseguiu dois Globos de Ouro. A atriz colaborou com o marido John Cassavetes em vários filmes, incluindo 'Uma Mulher sob Influência', de 1974, e 'Gloria', de 1980. Ambos os trabalhos deram-lhe uma nomeação aos Óscares na categoria de Melhor Atriz.

O último papel de Gena Rowlands no cinema foi na comédia 'Six Dance Lessons in Six Weeks', de 2014. Em 2015, a atriz recebeu um óscar honorário.