Gary Goldsmith está na casa do 'Big Brother Famosos' do Reino Unido há menos de 24h e já falou sobre a sobrinha, Kate Middleton, em mais do que uma ocasião.

Desta vez, o irmão mais novo de Carole Middleton, de 58 anos, foi questionado sobre a sua relação com a sobrinha e falou abertamente.

Num bloco de imagens sobre o segundo episódio, Louis Walsh, colega de casa de Gary, perguntou ao empresário se era "difícil" relacionar-se com pessoas famosas.

"Eu não procurei isso, aconteceu e, de repente, há um holofote sobre mim", começou por responder Gary. "Eles chamam-me 'buncle'. Já ouviste falar? Sou o 'tio mau' ['buncle' virá da junção das palavras 'bad' e 'uncle', que em português significam 'tio mau']. Aparentemente todas as famílias têm um", acrescentou

