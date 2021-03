Hilary Duff está a viver um dos momentos mais felizes da sua vida. Conforme a própria revelou este fim de semana, o seu terceiro filho já nasceu.

A bebé, Mae James Bair, veio desta maneira juntar-se a Banks, de dois anos, fruto do atual relacionamento da atriz com o marido Matthew Koma e a Luca, de nove anos, da relação anterior com Mike Comrie.

Tendo este importante momento em conta decidimos na galeria recordar as fotografias de grávida da artista.

