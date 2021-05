Decorreu esta quarta-feira a 12.ª gala dos Troféus Impala de Televisão. Ainda que em moldes diferentes do habitual, devido à pandemia da Covid-19, o evento não deixou de assinalar aqueles que, de acordo com a votação do público, foram os melhores no panorama televisivo português em 2021 no que respeita a ficção, entretenimento e informação.

A TVI intitula-se, em comunicado enviado à imprensa, como "o canal vencedor" desta premiação, mas a verdade é que a SIC e alguns dos rostos das suas produções arrecadaram vários galardões e até algumas caras e programas da RTP se destacaram no campo televisivo.

Eis abaixo a lista completa de vencedores:

Categoria Telenovelas

Melhor Telenovela - 'Nazaré', SIC;

Ator Principal - Pedro Sousa em 'Quer o Destino', da TVI;

Melhor Atriz Principal - Kelly Bailey em 'Bem Me Quer', da TVI;

Melhor Ator De Elenco - Guilherme Moura em 'Nazaré', da SIC;

Melhor Atriz De Elenco - Luciana Abreu em 'Terra Brava', da SIC;

Música De Genérico - Santo Domingo, de João Pedro Pais (na novela 'Amar Demais', da TVI).

Categoria Séries

Melhor Série - 'Golpe De Sorte', da SIC;

Melhor Ator - Pedro Barroso em 'Golpe de Sorte', da SIC;

Atriz De Série - Carolina Carvalho, na SIC;

Melhor Ator/Atriz Humorista - Eduardo Madeira, rosto atual da TVI, que até então dava cartas no humor da RTP.

Categoria Entretenimento

Melhor Programa - 'The Voice Portugal', da RTP;

Talk-Show - 'Alta Definição', da SIC;

Apresentador - Vasco Palmeirim, rosto da RTP;

Apresentadora - Cristina Ferreira, da TVI.

Categoria Informação

Programa - 'Jornal Das 8', da TVI;

Jornalista/Apresentador - José Alberto Carvalho, da TVI;

Jornalista/Apresentadora - Clara De Sousa, da SIC;

Reportagem/Documentário - 'Plástico – O Novo Continente', da TVI;

Jornalista/Repórter - Paulo Salvador, da TVI;

Comentador - Paulo Portas, comentador TVI.

Categoria Diversos

Programa De Informação Cultural - 'Portugueses Pelo Mundo – Comunidades', da RTP1;

Programa Social - 'Fama Show', da SIC;

Programa Desportivo - 'Mais Futebol', da TVI24;

Categoria Revelação

Revelação - Mafalda de Castro, novo rosto da TVI.

