Na noite de quarta-feira, 1 de dezembro, foi transmitida a primeira Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira. Um momento muito emotivo e que reuniu a família Carreira em palco, depois da partida da filha mais nova de Tony e Fernanda Antunes.

O cantor juntou-se aos filhos mais velhos, David e Mickael, em palco e juntos interpretaram o tema 'Gosto de Ti', música escrita por Sara Carreira com o irmão David.

Este foi um dos momentos mais emotivos da gala. No final da interpretação, a música acabou com Sara Carreira a cantar "o quanto eu gosto de ti", seguido de um sentido abraço de pai e filhos, com a família a ser aplaudida de pé no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. Na plateia, entre os vários presentes, estava Fernanda Antunes, ex-mulher de Tony e mãe de Sara, David e Mickael.

"Não encontro palavras para agradecer o carinho e amor que nos têm dado. Obrigado a todos", afirmou Tony, que ao longo da noite fez questão de agradecer todo o carinho recebido e o apoio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SIC (@sicoficial)

A gala, apresentada por Fátima Lopes, começou com Tony Carreira a interpretar 'Sentimento', tema original de Sara Carreira. "Queríamos que esta Associação ficasse para lá das nossas vidas", destacou após a atuação.

"É bom estar de volta numa noite especial, cheia de significado, uma noite onde falamos de sonhos", disse Fátima Lopes, acrescentando que a gala foi "toda ela idealizada por Tony, pela Fernanda, pelo Mickael, pelo David, sempre pensada como uma Gala de Sonhos".

De referir que os telespectadores conseguiram fazer donativos durante a gala, através de uma chamada telefónica, e tinham ainda a oportunidade de falar com alguns rostos conhecidos da SIC.

Durante o evento solidário, os irmãos David e Mickael também subiram juntos ao palco para interpretar o tema 'Para Não Chorar', de Sara Carreira.

"Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui e que vieram ajudar-nos neste momento muito especial. Agradecer a todos os que estão a fazer donativos em casa. Nenhum de nós pensou um dia passar por este momento. Mas quero agradecer a todos os que nos estão a ajudar a passar por isto de uma forma positiva. E tentarmos fazer o bem, e todos os dias vermos sonhos realizados dos meninos que estão ali [na plateia] e que estão todos de parabéns", realçou David Carreira.

"Só podemos agradecer. É uma dor que não tem fim. Há dias mais difíceis e somos realmente uns sortudos porque contamos com o apoio de todos os portugueses desde o primeiro dia, com muito carinho e amor. E com essa ajuda tudo fica um pouco mais fácil todos os dias, portanto, obrigado de coração", acrescentou Mickael.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também participou neste momento especial, tendo enviado um vídeo com uma mensagem para a família Carreira.

No fim da gala, os artistas que atuaram nesta noite especial reuniram-se em palco para cantaram o tema 'Leva-me a Viajar', música de Sara Carreira e hino da associação criada em seu nome.

De referir ainda que Ivo Lucas, namorado de Sara Carreira, foi um dos artistas que subiram ao palco nesta noite especial, assim como Bárbara Bandeira, grande amiga da filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes.

A Associação Sara Carreira foi criada meses depois da morte da jovem artista, que faleceu num acidente de carro, no dia 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos.

A associação tem como objetivo ajudar jovens carenciados a seguirem os seus sonhos e este ano ofereceu 21 bolsas de estudo. Os bolseiros também estiveram presentes na gala.

Leia Também: Fátima Lopes elege elegante vestido branco para a Gala dos Sonhos