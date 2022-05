Gabriel Jesus e a companheira, Raiane Lima, deram as boas-vindas à primeira filha, Helena. Uma novidade que foi destacada nas redes sociais.

De acordo com o que o futebolista do Manchester City partilhou no Instagram, a menina nasceu esta terça-feira, 24 de maio, às 12h12 [horal local].

De recordar que o jogador brasileiro vive atualmente no Reino Unido.

"O melhor dia das nossas vidas", disse ainda o pai 'babado' num vídeo onde anuncia o nascimento da filha. Veja na galeria.

