Mauro Icardi, jogador de futebol argentino que atualmente joga no Galatasaray, clube da Turquia, está em 'guerra' com a ex-mulher, Wanda Nara.

A influencer partilhou esta segunda-feira, 4 de agosto, uma story no Instagram onde se defende de várias acusações que o desportista terá feito - uma delas ao referir que Wanda consumia droga.

Para além disso, Wanda expõe que Icardi não tem cumprido os deveres de pai e ainda se mostra indignada pelo jogador fazer isto sabendo que ela é uma doente oncológica.

"Tens que ser muito filho da p*** para, mesmo sabendo que a mãe das tuas filhas tem leucemia e está constantemente controlada e medicada, insinuares que possa ter consumido alguma substância.

Nunca consumi nem antes, muito menos agora. Tudo com o objetivo de tirar as minhas filhas e levá-las para viver contigo, o que te torna ainda mais filho da p***. Elas já expressaram de mil maneiras que não querem viver contigo nem sequer te querem ver.

O facto de não pagares há dez meses nem a pensão alimentícia nem o seguro de saúde já é uma questão da JUSTIÇA. Cansei-me que me acuses, desde que te deixei, sempre de algo novo e digas mentiras para cumprir a tua ameaça", referiu.

[Story de Wanda Nara] © Instagram - Wanda Nara

A doença oncológica de Wanda Nara

Foi em 2023 que Wanda Nara, então ainda casada com Mauro Icardi, descobriu que tinha leucemia. Numa entrevista nessa época, a modelo confessou que o diagnóstico foi assustador.

"Naquele momento eu entrei em pânico porque não sabia o que estava a acontecer comigo e também por causa dos meus filhos. Passou-me tudo pela cabeça. A minha família destruída. O Mauro queria largar o futebol, senti que estava tudo a desmoronar. Mantive-me forte para que todos sentissem que eu estava bem", confessou.

Wanda Nara e Mauro Icardi: Uma relação marcada por polémicas

O ex-casal conheceu-se em 2013 e casaram um ano depois. Mas o início da relação foi marcado por polémicas já que Wanda era casada com Maxi López (antigo colega de Icardi em Itália e com quem a modelo teve três filhos, Valentino, Constantino e Benedicto). Em 2024 anunciaram a separação e nas redes sociais, Nara escreveu o seguinte:

"O quão difíceis são os finais e o quanto me custam. Resolvi separar-me do Mauro mas não deixaremos de ser família. Tentar mil vezes mais quando há amor também não foi um erro. Não me arrependo de nada, dei a este casal os melhores anos da minha vida, mas hoje tenho que ficar sozinha.

Não há culpados nem terceiros, o nosso sempre foi mais forte do que as coisas externas. A minha prioridade sempre foram os meus filhos e hoje mais do que nunca. Obrigada pelo respeito", escreveu nas redes sociais. Porém, apesar destas palavras, pouco tempo depois começaram a surgir as polémicas.

Com o divórcio, a modelo exigia cerca de 478 mil euros, uma casa no Lago de Como (Itália) e um apartamento em Milão. Também nessa altura a modelo acusou o ex-companheiro de violência de género e o jogador acusou-a de roubo.

