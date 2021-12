O velório do ator Rogério Samora, que morreu hoje aos 63 anos, realiza-se a partir das 18h de sexta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, informou hoje a funerária.

O corpo do ator estará em câmara ardente entre as 18h e as 22h de sexta-feira, na Basílica da Estrela, de onde o funeral partirá, pelas 12h de sábado, para o Crematório de Alcabideche, em Cascais, acrescenta o comunicado divulgado pela funerária.

Rogério Samora, que morreu hoje, aos 63 anos, contava mais de 40 anos de carreira, tendo como mais recente projeto a telenovela 'Amor, Amor', na qual contracenava com Rita Blanco e Ricardo Pereira, entre outros pares.

Nos últimos anos, participou em várias telenovelas do canal televisivo SIC, depois de participações anteriores na estação TVI.

Leia Também: Daniel Oliveira destaca "ano trágico" para a SIC após morte de atores

Leia Também: Goucha faz homenagem a Rogério Samora: "Admirava o seu brilhante talento"