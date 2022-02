A pouco mais de três meses de completar 34 anos, Ana Varela recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão.

"33 anos. Ri, ri muito, ri à gargalhada. Chorei, chorei muito, chorei desesperadamente. Fui surpreendida pela vida, aproveitei cada segundo! Arrisquei. Arrependi-me. Preocupei-me demasiado. Arrisquei outra vez. Fui muito feliz! E também passei por momentos muito difíceis", começou por escrever a atriz, esta quinta-feira, 3 de fevereiro.

"Cada uma das linhas que começam a aparecer no meu rosto contam uma história, uma fase, uma época da minha vida ou da vida das personagens que vivi. Não quero apagá-las, não quero esquecer. Quero apenas abrandar. Abrandar a velocidade, abrandar os dias, abrandar as marcas da vida a correr no meu rosto. Prolongar ao máximo os meus 33 anos", acrescentou, mostrando na mesma publicação a sua 'preocupação' com a pele, o rosto, o envelhecimento.

Veja a publicação na íntegra:

De referir que é no dia 16 de maio que Ana Varela vai completar mais um ano de vida.

