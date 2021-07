"Muito obrigada pelas mensagens de parabéns… Fui mimada à séria! De coração cheio". Foi com estas palavras que Bárbara Norton de Matos começou por agradecer todo o carinho recebido no dia do seu aniversário.

A atriz completou 42 anos esta quarta-feira, 7 de julho, data que assinalou desde logo no Instagram onde mostrou também os festejos.

E depois de toda a celebração, foi o momento de agradecer também às filhotas, Luz e Flor.

"Obrigada filhotas pelo dia de ontem. Fizeram tudo para que eu tivesse um dia em cheio. Estou uma lamechas", disse na mesma rede social.

Leia Também: "Sou uma mulher feita". Bárbara Norton de Matos completa 42 anos