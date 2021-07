Em casa de Bárbara Norton de Matos vive-se um dia muito especial, esta quarta-feira, 7 de julho. A atriz completa 42 anos, data que celebrou publicamente logo pela manhã através de uma partilha que fez no Instagram.

"Faço hoje 42 anos e amo fazer anos. Passa mesmo rápido e tem sido tudo incrível nestas quatro décadas. Sou uma mulher feita, mãe de duas princesas que amo loucamente e sou actriz com muito orgulho. Perguntam-me muitas vezes como consigo ser sempre tão positiva? A resposta é simples… mesmo com todas as adversidades aprendi, cresci, e tirei sempre algo de positivo no menos bom", começou por dizer aos fãs.

"Aceito-me como sou e não me levo demasiado a sério. Levar a vida de uma forma leve, aceitar e acreditar sempre em nós próprios. Ser feliz no presente e viver intensamente cada momento. A melhor coisa do quarentas? Rirmos de nós próprias e não temos m****, e se é para viver, é para viver a sério sem medos", acrescentou. "Pronto, agora dêem-me os parabéns que eu adoro", rematou.

Recorde-se que Bárbara Norton de Matos é mãe de Luz, de 15 anos, fruto da relação terminada com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de cinco anos, da relação terminada com Ricardo Areias.

