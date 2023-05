Susana Dias Ramos emocionou os seguidores do Instagram ao partilhar nas últimas horas um profundo desabafo no qual assume que nunca sonhou ser mãe.

"Fui mãe aos 38 anos! Nunca pensei ser! Não queria", começou por confessar.

"Quando o Salvador nasceu o meu peito gritava mais de pavor que de amor. E se? E se eu não fosse capaz de lhe dedicar o amor que ele merecia? Nunca pensei em ser Mãe… Mãe de alguém, Mãe dele", reforçou.

Passados seis anos desde que assumiu o mais importante papel da sua vida, a psicóloga, terapeuta de casais e comentadora da TVI explica como viu desfeitas todas as suas dúvidas e receios sobre a maternidade.

"Hoje foi a festinha do Colégio, e la fui eu, eu e as outras… as mães… aquelas que eu sempre achei que eram mais que eu! E lá estava eu, no meio delas, telemóvel em punho, lágrimas nos olhos e sorriso desenfreado! A abanar a mão e a gritar 'a mamã está aqui', porque queria que ele me visse, a mim, a Mãe dele! Eu e outros 24 corações profundamente descompassados! Os nossos olhos vão se cruzando… todas sabemos o que sentimos. As Mães… elas sabes! Eu sei… Agora eu sei", disse.

"Quando ele teve que ir embora, gritei-lhe 'amo-te muito', como lhe sussurro 50 vezes por dia, porque amo! Como nem sabia que era possível amar", completou, plena de amor.