A rainha Isabel II está "frustrada" e "intrigada" com o filho mais velho, o príncipe Carlos, e tem estado mais próxima do filho mais novo, o príncipe André - que está envolvido num escândalo pela amizade que mantinha com Jeffrey Epstein, norte-americano acusado de liderar uma rede de tráfico sexual de menores.

Tais afirmações chegam por parte de um especialista em realeza, no documentário 'Queen Elizabeth: Love, Honor and Crown', do Canal 4 da Grã-Bretanha.

O autor, Clive Irving, argumenta que a monarca, de 94 anos, "nunca entendeu realmente" Carlos, o herdeiro ao trono do Reino Unido, informa o Daily Mail.

"Até hoje, é mais abertamente afetuosa com André do que com Carlos", diz Irving, autor da nova biografia 'The Last Queen'.

Leia Também: Príncipe William não se sente "preso" na família real, diz fonte