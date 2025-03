Esta terça-feira, 25 de março, Aurea partilhou com os seguidores de Instagram como foram os seus "primeiros dias de primavera".

A cantora provou que é possível ter estilo, mesmo com o frio e o vento que ainda pairam apesar do fim do inverno.

Nas imagens, Aurea usa umas calças de ganga largas, uma sweat preta com capuz e um grande sobretudo castanho que a cobre quase até às pernas.

A artista fez ainda saber que as fotografias foram tiradas em São Pedro de Moel, em Leiria.

Ora veja.

