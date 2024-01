O rei Frederico falou sobre o casamento com a rainha Mary no seu novo livro de memórias - 'The King's Word' ('A Palavra do Rei', numa tradução livre).

O monarca, de 55 anos, que subiu ao trono no passado dia 14 de janeiro, falou da importância que a companheira teve na sua vida ao longo dos últimos anos.

"Como já disse anteriormente, o meu pai era muito patriarcal, e tentou transmitir esse lado aos dois filhos", afirma.

"Aqui, contudo, aprendi muito ao ter uma mulher que, de vez em quando, me relembra que não estou sempre certo, como é óbvio, e que as minhas palavras não têm prioridade automática apenas porque sou o homem da casa", confessa.

"Adoro o casamento, a minha mulher, os nossos filhos e a base feliz que emerge das pessoas que trabalham para ficar juntas e que perseveram", completa.

Recorde-se que Frederico X e Mary conheceram-se em 2003 e deram o nó em 2004, na Catedral de Copenhaga.

Em comum têm quatro filhos: o príncipe Christian, de 18 anos, a princesa Isabella, de 16, e os príncipes Vincent e Isabella, de 13.

