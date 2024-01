Há vários meses que Genoveva Casanova pouco usava a sua conta no Instagram.

Desde que rebentou o escândalo do suposto 'affair' com Frederico da Dinamarca que a socialite já pouco usava a sua conta e agora decidiu mesmo desativá-la ou apagá-la.

De recordar que no final de outubro do ano passado foram divulgadas fotografias da socialite e do então príncipe herdeiro da Dinamarca a passearem por Madrid, tendo havido quem garantisse que Frederico pernoitou em casa de Genoveva antes de regressar a Copenhaga.

