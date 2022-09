Frederica Lima conversava com Joana Taful no jardim da casa do 'Big Brother' quando deixou 'escapar' a sua polémica opinião sobre como funcionam algumas expulsões no reality show.

Lembrando a saída de Leandro no 'Desafio Final', a namorada de Nuno Homem de Sá atirou: "Saiu [nas primeiras semanas], mas supostamente tinha um concerto. Foi como o Nuno, tinha uma novela. Entras com data de saída, praticamente".

Nuno Homem de Sá, recorde-se, foi o primeiro concorrente a ser expulso nesta nova edição do 'BB'. O ator começa em breve as gravações de uma nova novela da TVI, 'Queridos Papás'.

Leia Também: Ex-namorada de Ricardo Pereira vai entrar no 'Big Brother'?