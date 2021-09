Freddie Highmore, estrela da série 'The Good Doctor', é oficialmente um homem casado. Durante a sua ida ao programa de Jimmy Kimmel, o ator, de 29 anos, revelou que deu o nó recentemente.

"Sim, eu casei-me", confirmou. "É engraçado - desde que uso este anel, as pessoas perguntam-me se estou casado, por isso percebi que deveria esclarecer isso", notou.

O artista disse ainda que a mulher é britânica, mas não revelou a identidade da mesma. Highmore confessou igualmente que ainda não se habituou à palavra "mulher".

"Não me consigo adaptar à terminologia e ao vocabulário - do género, 'sou um homem casado' soa a uma coisa antiga e 'a minha mulher' como algo possessivo. Ainda não usamos muito, apontamos para os anéis como 'olhem, vejam, tirem as vossas próprias conclusões", completou.

