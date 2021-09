Daniela Ruah partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia raríssima na qual mostra o rosto do filho mais velho, River Isaac, embora que da época em que este tinha apenas três anos de idade.

A partilha surgiu a propósito do 'Dia dos Filhos', data celebrada por esta altura nos Estados Unidos.

Sendo uma mãe orgulhosa, Daniela não perdeu a oportunidade de falar de River.

"Feliz dia do Filho! Aqui só tinha 3 anos e já mudou tanto… agora temos menos dentes, cabelo à Tarzan e muitas caretas nas fotos. Adoro-te miúdo, passo a vida a rir-me contigo seu rabisco humano", escreveu.

Note-se que Ruah é também mãe de Sierra Esther, de cinco anos. Ambos os filhos são frutos do seu casamento com David Paul Olsen.

