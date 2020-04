Morreu esta quinta-feira, dia 23 de abril, o rapper norte-americano Fred The Godson. O músico, de apenas 35 anos, terá sido uma das vítimas da Covid-19.

No início deste mês, a 6 de abril, o rapper usou as suas redes sociais para revelar que tinha testado positivo para a doença e se encontrava internado no hospital.

Apesar das notícias de que a sua condição de saúde teria melhorado nos últimos dias, Fred The Godson acabou mesmo por perder a vida. A informação é avançada pelo Daily Mirror.

Leia Também: Músico Fred the Godson revela que foi diagnosticado com Covid-19