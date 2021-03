Frankie Muniz já é pai. O ator, de 35 anos, deu as boas-vindas ao primeiro filho, fruto do casamento com Paige Price.

Uma novidade que o papá 'babado' não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram.

"Eu sou pai", diz num vídeo publicado nas stories, onde surge com o bebé ao colo.

"Amo muito o meu bebé, e amo a minha mulher mais do que nunca", pode ler-se ainda nas referidas imagens.

